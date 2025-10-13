Свыше 150 палестинских заключенных будут депортированы в другие страны

154 палестинских заключенных, которых освободят из израильских тюрем в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, будут депортированы в другие страны.

Как передает Report, об этом сообщил аффилированный с движением ХАМАС офис по делам палестинских заключенных в своем Telegram-канале.

Согласно опубликованным им спискам, всего 250 приговоренных к пожизненным и длительным срокам в Израиле будут высланы за пределы палестинских территорий после их освобождения. Среди них - сторонники движений ФАТХ и ХАМАС, организации "Исламский джихад" и группировки "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП).