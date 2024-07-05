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Сунак поздравил лидера Лейбористской партии с победой на выборах в парламент

Сунак поздравил лидера Лейбористской партии с победой на выборах в парламент Премьер-министр Великобритании, лидер правящей Консервативной партии Риши Сунак поздравил лидера Лейбористской партии Кира Стармера с победой на выборах в парламент, которые прошли 4 июля.
Другие страны
5 июля 2024 г. 08:21
Сунак поздравил лидера Лейбористской партии с победой на выборах в парламент

Премьер-министр Великобритании, лидер правящей Консервативной партии Риши Сунак поздравил лидера Лейбористской партии Кира Стармера с победой на выборах в парламент, которые прошли 4 июля.

Как сообщает Report, действующий премьер взял ответственность за поражение на себя.

"Лейбористская партия победила на этих всеобщих выборах. Я позвонил Киру Стармеру, чтобы поздравить его с этой победой. Беру на себя ответственность за поражение", - отметил Сунак.

Промежуточные итоги подсчета голосов свидетельствуют, что оппозиционная партия гарантировала себе 326 мест в 650-местной Палате общин, получив необходимое для формирования нового правительства большинство.

У правящей с 2010 года Консервативной партии пока всего 71 место.

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Версия на азербайджанском языке Sunak leyboristlərin liderini seçkilərdəki qələbəsi münasibətilə təbrik edib

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