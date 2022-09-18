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США призвали Таджикистан и Кыргызстан соблюдать режим прекращения огня

США призвали Таджикистан и Кыргызстан соблюдать режим прекращения огня США заявили об обеспокоенности конфликтом на границе Таджикистана и Кыргызстана.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 14:38
США призвали Таджикистан и Кыргызстан соблюдать режим прекращения огня

США заявили об обеспокоенности конфликтом на границе Таджикистана и Кыргызстана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

"Мы обеспокоены сообщениями о столкновениях на таджикско-кыргызской границе. На кону жизни мирных жителей, и мы выражаем сочувствие пострадавшим. Мы призываем обе стороны соблюдать режим прекращения огня и удвоить усилия по восстановлению спокойствия дипломатическим путем", - отмечает пресс-секретарь Госдепа.

Очередное вооруженное противостояние между военнослужащими двух стран на таджикско-кыргызской границе началось 14 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в начале конфликта и применении тяжелой военной техники и вооружения.

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