США отменяют защитный статус для находящихся в стране сомалийцев

Администрация Дональда Трампа решила отменить временный защитный статус (TPS) для выходцев из Сомали.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление главы Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Отмечается, что под решение подпадают несколько тысяч человек по всей стране, включая несколько сотен жителей Миннесоты, которые до сих пор находились в США на законных основаниях. Все сомалийцы, имеющие статус TPS, должны покинуть США не позднее 17 марта.

Ноэм заявила, что "временный статус не может быть постоянным", подчеркнув, что ситуация в Сомали, по оценке властей, улучшилась и больше не соответствует критериям для такой защиты.

По ее словам, дальнейшее пребывание граждан Сомали в США не отвечает национальным интересам страны. "Наш приоритет - американцы", - резюмировала она.