    США наращивают выпуск ракет и дронов у азиатских очагов напряженности

    • 21 марта, 2026
    • 02:04
    США наращивают выпуск ракет и дронов у азиатских очагов напряженности

    США и их союзники намерены активизировать размещение и производство ракетных систем, беспилотников и боеприпасов ближе к потенциальным очагам напряженности в Азии.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Rueters со ссылкой на Министерство обороны США.

    Отмечается, что партнерство по обеспечению промышленной устойчивости в Индо-Тихоокеанском регионе (PIPIR), созданное Вашингтоном в мае 2024 года, договорилось о запуске новой программы совместного с Японией производства ракетных двигателей, расширении сотрудничества в сфере беспилотных летательных аппаратов в Азии, а также изучении возможности открытия линии по производству боеприпасов на Филиппинах.

    Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам виртуальной встречи участников объединения, состоявшейся в среду. В Пентагоне сообщили, что к группе присоединились два новых члена - Таиланд и Великобритания. Таким образом, общее число участников PIPIR достигло 16 стран из Индо-Тихоокеанского региона и Европы.

    Согласно заявлению, Япония возьмет на себя ведущую роль в новой программе по производству твердотопливных ракетных двигателей, которые используются во многих типах высокоточного вооружения. В Вашингтоне рассматривают этот шаг как способ расширить мощности по выпуску одного из ключевых компонентов вооружений за пределами США.

    В сфере беспилотников участники договорились о разработке единых стандартов и региональных цепочек поставок для малых военных дронов, включая сотрудничество по батареям и малогабаритным двигателям. Кроме того, стороны намерены изучить перспективы совместной разработки БПЛА для различных военных задач.

    В области боеприпасов члены партнерства также рассмотрят возможность создания на Филиппинах нового предприятия по снаряжению, сборке и упаковке 30-мм снарядов, применяемых в авиации и наземной военной технике.

    Эскалация на Ближнем Востоке Индо-Тихоокеанский регион Производство ракетных двигателей
    ABŞ və müttəfiqləri Yaxın Şərqdən Hind-Sakit Okean regionuna keçir
    Другие страны
