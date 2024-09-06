США и Ирак достигли понимания в выводе войск международной коалиции

США и Ирак достигли понимания по планам вывода сил международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГИЛ) террористическая организация, запрещена в России) .
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Соглашение стало результатом более чем шестимесячных переговоров между Багдадом и Вашингтоном.
Предварительный план предусматривает вывод сотен военнослужащих к сентябрю 2025 года, а остальной части – к концу 2026 года.
Стороны стремятся достичь сделки, в рамках которой часть американских военных сможет остаться в Ираке и после сокращения численности войск.
По данным собеседников агентства, официальное объявление о достижении соглашения было запланировано на несколько недель назад, но было отложено из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и для уточнения оставшихся деталей.