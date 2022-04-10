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США готовы оказать поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

США готовы оказать поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Соединенные Штаты привержены построению мирного, демократического и процветающего будущего на Южном Кавказе.
Другие страны
10 апреля 2022 г. 08:24
США готовы оказать поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

Соединенные Штаты привержены построению мирного, демократического и процветающего будущего на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.

Госдеп США призвал Армению и Азербайджан активизировать дипломатические контакты, использовать существующие механизмы прямого контакта для поиска всеобъемлющего решения конфликта или его последствий и нормализовать отношения путем достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

"Соединенные Штаты готовы оказать помощь Армении и Азербайджану в этих инициативах", - добавили в Госдепартаменте.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ: Ermənistan və Azərbaycana münasibətlərin normallaşmasına kömək etməyə hazırıq

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