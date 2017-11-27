Совет по правам человека ООН намерен провести спецсессию по ситуации вокруг мусульман-рохинджа

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Совет по правам человека (СПЧ) ООН проведет специальную сессию, посвященную преступлениям в отношении представителей народности рохинджа, совершенным в Мьянме, передает Report со ссылкой на Reuters.

"Будет проведена спецсессия 5 декабря", - приводит агентство слова источника в международной организации.

В штате Ракхайн неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.

Последнее обострение произошло 25 августа. С того времени в Бангладеш прибыли около 613 тысяч человек, бежавших от насилия в Мьянме. Общее их число в Бангладеш достигло 826 тысяч.