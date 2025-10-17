Совет ЕС и ЕП достигли предварительного соглашения по инвестициям в оборону

Совет ЕС и Европейский парламент достигли предварительного соглашения по созданию Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) - нового финансового механизма объемом €1,5 млрд на 2025–2027 годы.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на совет, программа направлена на укрепление оборонной готовности Евросоюза и повышение конкурентоспособности европейской оборонной промышленности.

"Европейская программа оборонной промышленности имеет ключевое значение для обороноспособности Европы. Она повысит нашу способность производить и поставлять критически важное вооружение и обеспечит оперативный ответ на растущие угрозы безопасности. Одновременно программа углубит наше партнерство с Украиной, сближая наши оборонные отрасли к взаимной выгоде", - заявил министр обороны Дании и заместитель премьер-министра Трульс Лунд Поульсен.

EDIP предусматривает укрепление сотрудничества с Украиной через специальный Инструмент поддержки Украины с бюджетом €300 млн, что должно способствовать интеграции украинских предприятий в европейскую оборонно-технологическую базу.

Для поддержки внутреннего производства не более 35% компонентов могут поставляться из стран, не входящих в ЕС или ЕЭЗ.

Соглашение должно быть утверждено Советом ЕС и Европейским парламентом.