Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Совет ЕС и ЕП достигли предварительного соглашения по инвестициям в оборону

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 03:25
    Совет ЕС и ЕП достигли предварительного соглашения по инвестициям в оборону

    Совет ЕС и Европейский парламент достигли предварительного соглашения по созданию Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) - нового финансового механизма объемом €1,5 млрд на 2025–2027 годы.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на совет, программа направлена на укрепление оборонной готовности Евросоюза и повышение конкурентоспособности европейской оборонной промышленности.

    "Европейская программа оборонной промышленности имеет ключевое значение для обороноспособности Европы. Она повысит нашу способность производить и поставлять критически важное вооружение и обеспечит оперативный ответ на растущие угрозы безопасности. Одновременно программа углубит наше партнерство с Украиной, сближая наши оборонные отрасли к взаимной выгоде", - заявил министр обороны Дании и заместитель премьер-министра Трульс Лунд Поульсен.

    EDIP предусматривает укрепление сотрудничества с Украиной через специальный Инструмент поддержки Украины с бюджетом €300 млн, что должно способствовать интеграции украинских предприятий в европейскую оборонно-технологическую базу.

    Для поддержки внутреннего производства не более 35% компонентов могут поставляться из стран, не входящих в ЕС или ЕЭЗ.

    Соглашение должно быть утверждено Советом ЕС и Европейским парламентом.

    Совет ЕС оборонная промышленность
    Aİ Şurası və Avropa Parlamenti müdafiə investisiyalarına dair ilkin razılığa gəlib

    Последние новости

    04:06

    Экс-помощнику Трампа вменяют 18 эпизодов неправильного обращения с документами - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    03:58

    Президент США: Саммит на Аляске создал условия для новой встречи с Путиным

    Другие страны
    03:25

    Совет ЕС и ЕП достигли предварительного соглашения по инвестициям в оборону

    Другие страны
    02:49

    Трамп: США не будут напрямую участвовать в операциях против ХАМАС

    Другие страны
    02:17

    Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

    Финансы
    01:18

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    00:41

    Трамп надеется на встречу с Путиным в Будапеште в течение двух недель

    Другие страны
    00:36

    Белый дом внимательно изучает законопроект об усилении санкций против РФ

    Другие страны
    00:06
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с освобождением города Физули

    Внутренняя политика
    Лента новостей