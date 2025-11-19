СМИ: Запланированная на сегодня в Стамбуле встреча Уиткоффа и Зеленского не состоится

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 13:34
    Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая ожидалась сегодня в Стамбуле, не состоится.

    Как передает Report, об этом пишет издание Axios.

    Отмечается, что эту информацию подтвердили как американские, так и украинские чиновники.

    Между тем, как передают украинские СМИ со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, он находится на связи с представителями администрации президента Дональда Трампа, в частности со Стивом Уиткоффом.

    "Прибыл в Турцию в составе делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. Все запланированные встречи проходят по графику и в рабочей атмосфере. Вместе с американскими партнерами работаем над прекращением российской агрессии против Украины и достижением справедливого и устойчивого мира", - сообщил он в соцсетях.

