СМИ: В Сакраменто в США вертолет санавиации упал на шоссе, есть пострадавшие
Другие страны
- 07 октября, 2025
- 07:56
Вертолет санитарной авиации потерпел катастрофу в США, упав на шоссе в городе Сакраменто (штат Калифорния).
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS.
По его сведениям, в результате произошедшего по меньшей мере три человека получили тяжелые травмы. Пока не ясно, двигалось ли воздушное судно в больницу или из нее.
Шоссе в районе места происшествия перекрыто, информация о причинах произошедшего пока не приводится.
