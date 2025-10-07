Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    СМИ: В Сакраменто в США вертолет санавиации упал на шоссе, есть пострадавшие

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 07:56
    Вертолет санитарной авиации потерпел катастрофу в США, упав на шоссе в городе Сакраменто (штат Калифорния).

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS.

    По его сведениям, в результате произошедшего по меньшей мере три человека получили тяжелые травмы. Пока не ясно, двигалось ли воздушное судно в больницу или из нее.

    Шоссе в районе места происшествия перекрыто, информация о причинах произошедшего пока не приводится.

