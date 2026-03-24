СМИ: В результате ударов ЦАХАЛ по югу Бейрута погибли двое, еще пятеро ранены
- 24 марта, 2026
- 09:25
По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ливанской столице Бейруту.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.
По данным телеканала, государственные СМИ Ливана сообщили, что за прошедшую ночь Израиль нанес как минимум семь ударов по южным пригородам Бейрута.
09:39
В Тихом океане у островов Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,3Другие страны
09:34
Казахстан до 2030г направит порядка $15,5 млрд инвестиций на развитие угольной генерацииВ регионе
09:26
Южная Корея может ограничить экспорт нафты на фоне дефицита поставокЭнергетика
09:25
СМИ: В результате ударов ЦАХАЛ по югу Бейрута погибли двое, еще пятеро раненыДругие страны
09:13
КНДР направит в 2026г на оборону около 16% расходов бюджетаДругие страны
09:09
Цена азербайджанской нефти упала почти на 6%Энергетика
08:57
Полтавская область Украины подверглась ударам, есть погибшие и раненыеДругие страны
08:55
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.03.2026)Финансы
08:31