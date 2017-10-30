СМИ: В парламенте курдской автономии Ирака произошла стрельба

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В здании парламента курдской автономии Ирака произошла стрельба.

Как передает Report со ссылкой на Sky News Arabia, демонстранты — сторонники нынешнего главы автономии Масуда Барзани — пытались прорваться в здание к депутатам, которые обвинили Барзани в несостоятельности.

При этом, как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь парламента назвал данную информацию слухами.

Ранее президент курдской автономии Ирака Масуд Барзани заявил, что не намерен оставаться на посту главы автономии.