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СМИ: В ФРГ из-за столкновения поезда с грузовиком пострадали 12 человек

СМИ: В ФРГ из-за столкновения поезда с грузовиком пострадали 12 человек В Германии при столкновении скоростного поезда дальнего следования с грузовиком пострадали не менее 12 человек.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 21:20
СМИ: В ФРГ из-за столкновения поезда с грузовиком пострадали 12 человек

В Германии при столкновении скоростного поезда дальнего следования с грузовиком пострадали не менее 12 человек.

Как передает Report, об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя пожарной службы.

Согласно информации, авария произошла на железнодорожном участке Гамбург-Харбург - Машен (федеральная земля Нижняя Саксония). Несмотря на экстренное торможение, поезд, в котором находились 269 человек, врезался в грузовик на железнодорожном переезде.

Отмечается, что в общей сложности пострадали 12 человек, один из них был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время полиция готовится к эвакуации пассажиров.

По данным агентства, железнодорожная линия Гамбург-Харбург - Машен закрыта. Поезда будут перенаправлены.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Almaniyada qatarla yük maşınının toqquşması nəticəsində 12 nəfər xəsarət alıb

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