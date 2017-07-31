СМИ: В Белом доме разрабатывают санкции против Китая

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В Белом доме разрабатывают санкции против Китая.

Как сообщает Report, об этом пишет газета Politico.

По информации, Советники президента США Дональда Трампа в Белом доме готовят ряд ограничительных мер по отношению к Китаю.

"Высокопоставленные чиновники в администрации Трампа пытаются разработать ряд экономических мер, призванных наказать Китай", — пишет газета.

По данным источников, есть несколько вариантов мер, однако "слишком рано говорить о том, что может предпринять президент".