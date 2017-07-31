 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: В Белом доме разрабатывают санкции против Китая

    Politico: Администрация Трампа пытается разработать ряд экономических мер, призванных наказать Китай© Report.az

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ В Белом доме разрабатывают санкции против Китая.

    Как сообщает Report, об этом пишет газета Politico.

    По информации, Советники президента США Дональда Трампа в Белом доме готовят ряд ограничительных мер по отношению к Китаю.

    "Высокопоставленные чиновники в администрации Трампа пытаются разработать ряд экономических мер, призванных наказать Китай", — пишет газета.

    По данным источников, есть несколько вариантов мер, однако "слишком рано говорить о том, что может предпринять президент".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi