СМИ: В Белом доме начали подготовку к возможным мирным переговорам с Ираном

Представители американской администрации приступили к обсуждению вопросов, связанных с подготовкой к вероятному проведению мирных переговоров с Ираном.

Как передает Report, об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, администрация президента США Дональда Трампа приступила к предварительному обсуждению возможного формата мирных переговоров с Ираном. В Белом доме считают, что "военные действия продлятся еще от двух до трех недель".

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, как указывает портал, "задействованы в обсуждениях, затрагивающих возможные дипломатические инициативы". Согласно имеющимся сведениям, "в последние дни прямого общения между Вашингтоном и Тегераном не происходило, однако Египет, Катар и Великобритания выступали посредниками, передавая послания между обеими сторонами". "Египет и Катар довели до сведения США и Израиля, что Иран проявляет заинтересованность в переговорном процессе, но выдвигает весьма жесткие условия. Иранская сторона требует прекращения огня, гарантий невозобновления военных действий в дальнейшем, а также выплаты компенсаций", - отмечается в материале.

Как подчеркивает портал, с позиции Вашингтона, условия прекращения конфликта должны предусматривать "обеспечение свободного прохода через Ормузский пролив", обязательства Тегерана приостановить развитие ракетной программы на пятилетний срок, остановить обогащение урана, "вывести из эксплуатации ядерные реакторы на площадках в Натанзе, Исфахане и Фордо".

Помимо этого, Соединенные Штаты намерены установить контроль в Иране "над производством и использованием центрифуг, а также сопутствующего оборудования, которое может применяться для реализации программы разработки ядерного оружия", и добиться "подписания соглашений в сфере контроля над вооружениями между государствами региона, предусматривающих ограничение арсенала ракет на уровне не более тысячи единиц". Вашингтон также стремится к тому, чтобы Иран прекратил оказывать поддержку организации "Хезболлах" в Ливане, йеменскому повстанческому движению "Ансар Аллах" (хуситам), а также движению ХАМАС в секторе Газа.

Американский президент не намерен рассматривать вопрос о выплате репараций Ирану, уточнил портал. Тем не менее, как сообщил один из источников, американская сторона допускает "обсуждение вопроса о возврате замороженных иранских активов".