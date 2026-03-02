СМИ: При авиаударе Израиля по югу Ливана погибли четыре человека

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Четыре человека погибли в результате удара Израиля по югу Ливана.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает "Аль-Маядин".

    Согласно информации, силы Израиля также обстреляли приграничное поселение.

    "Четыре человека погибли в результате удара израильской авиации по поселению Султания", - указано в сообщении.

    Ночью 2 марта в Армии обороны Израиля заявили, что ливанское движение "Хезболла" присоединилось к военному конфликту на стороне Ирана и нанесло ракетный удар по израильской территории. В ответ ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам в Ливане.

    Израиль Ливан авиаудары ЦАХАЛ
    KİV: İsrailin Livanın cənubuna zərbəsi nəticəsində dörd nəfər ölüb
    4 killed in Israeli airstrike in southern Lebanon

