СМИ: При авиаударе Израиля по югу Ливана погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате удара Израиля по югу Ливана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает "Аль-Маядин".

Согласно информации, силы Израиля также обстреляли приграничное поселение.

"Четыре человека погибли в результате удара израильской авиации по поселению Султания", - указано в сообщении.

Ночью 2 марта в Армии обороны Израиля заявили, что ливанское движение "Хезболла" присоединилось к военному конфликту на стороне Ирана и нанесло ракетный удар по израильской территории. В ответ ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам в Ливане.