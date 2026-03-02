СМИ: При авиаударе Израиля по югу Ливана погибли четыре человека
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 09:18
Четыре человека погибли в результате удара Израиля по югу Ливана.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает "Аль-Маядин".
Согласно информации, силы Израиля также обстреляли приграничное поселение.
"Четыре человека погибли в результате удара израильской авиации по поселению Султания", - указано в сообщении.
Ночью 2 марта в Армии обороны Израиля заявили, что ливанское движение "Хезболла" присоединилось к военному конфликту на стороне Ирана и нанесло ракетный удар по израильской территории. В ответ ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам в Ливане.
