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    ​СМИ: Президент Алжира госпитализирован во Франции

    Причины госпитализации алжирского президента не сообщаются

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, который перенес инсульт в прошлом году, был госпитализирован во французском Гренобле.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

    "Он был доставлен в общегородскую клинику Гренобля для оказания помощи", — заявил источник.

    Причины госпитализации алжирского президента не сообщаются.

    77-летний Бутефлика, который занимает президентский пост с 1999 года, был госпитализирован в прошлом году в Париже после перенесенного им микроинсульта.

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