СМИ: Премьер Румынии может объявить об отставке

Премьер Румынии Марчел Чолаку может во вторник объявить о своей отставке из-за результатов первого тура президентских выборов.

Премьер Румынии Марчел Чолаку может во вторник объявить о своей отставке из-за результатов первого тура президентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на источники в правительстве.

Лидеры правящей коалиции встретились в понедельник, чтобы обсудить результаты первого тура президентских выборов. Помимо этого, запланировано заседание Национального политического совет Социал-демократической партии.

"Премьер-министр Марчел Чолаку заявил на заседании правящей коалиции, что он объявит о своей отставке с поста премьер-министра во вторник после предварительной дискуссии со своими коллегами в руководстве Социал-демократической партии", - сообщает агентство.

Отметим, что в Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов идет на втором месте, третье место у представителя нынешней правящей коалиции Крина Антонеску - 20,1% голосов. Второй тур выборов пройдет 18 мая.