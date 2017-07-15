СМИ: Напавший на туристов в Хургаде действовал по указанию ИГ

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Напавший на туристов в Хургаде действовал по указанию террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report, об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник в спецслужбах в Каире.

Отмечается, что злоумышленник связывался с боевиками ИГ через интернет. Власти Египта пока не подтвердили эту информацию.

Накануне вооруженный ножом мужчина напал на иностранных туристов, отдыхающих на пляже одного из отелей в Хургаде. В результате погибли две женщины из Германии, еще четыре — из Армении, Чехии и России — получили ранения. Нападавшего задержали, это 28-летний Абдель Рахман Шаабан.

Мотивы, толкнувшие его на преступление, пока неизвестны. По имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием. Некоторые египетские СМИ написали, что преступник исповедовал идеологию ИГ, а на допросе заявил, что "жил по законам шариата". Другие СМИ утверждают, что причиной нападения стала бытовая ссора.