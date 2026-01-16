Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: Фон дер Ляйен и Трамп планирует обсудить Украину в Давосе

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 13:07
    СМИ: Фон дер Ляйен и Трамп планирует обсудить Украину в Давосе

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп планируют встретиться на следующей неделе в швейцарском Давосе, чтобы обсудить мирные переговоры по Украине.

    Как передает Report, об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на источники в структурах ЕС.

    Издание напоминает, что Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет в этом году с 19 по 23 января. Там также ожидается присутствие президента Украины Владимира Зеленского.

    Выступление главы ЕК запланировано на 20 января, а встреча с Трампом, предварительно, намечена на следующий день.

    США Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйен Европарламент Давос Швейцария встреча российско-украинская война Всемирный экономический форум
    KİV: Tramp Davosda Ukraynanı müzakirə etməyi planlaşdırır

    Последние новости

    13:11

    Аббас Аббасов: БИГ достиг успехов в защите прав коренных народов в мире

    Внешняя политика
    13:09

    Ранвир Сингх: В Индии целенаправленно разрушают сикхскую идентичность

    Внешняя политика
    13:07

    СМИ: Фон дер Ляйен и Трамп планирует обсудить Украину в Давосе

    Другие страны
    13:07

    Представители частного сектора, академкругов и исследователи приглашены на WUF13

    Инфраструктура
    13:03

    Президент Чехии прибыл в Киев

    Другие страны
    13:01

    Дохинский показ мод отложен до весны из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке

    Другие страны
    12:57

    TikTok внедряет новую технологию определения возраста для Европы

    ИКТ
    12:54
    Фото

    В Баку представили электронную книгу о Западном Азербайджане

    Наука и образование
    12:49

    Варринг Прабджот: Индия - империалистическое государство, угнетающее сикхов

    Внешняя политика
    Лента новостей