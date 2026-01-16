СМИ: Фон дер Ляйен и Трамп планирует обсудить Украину в Давосе
Другие страны
- 16 января, 2026
- 13:07
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп планируют встретиться на следующей неделе в швейцарском Давосе, чтобы обсудить мирные переговоры по Украине.
Как передает Report, об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на источники в структурах ЕС.
Издание напоминает, что Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет в этом году с 19 по 23 января. Там также ожидается присутствие президента Украины Владимира Зеленского.
Выступление главы ЕК запланировано на 20 января, а встреча с Трампом, предварительно, намечена на следующий день.
