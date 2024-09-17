СМИ: Десятки членов "Хезболлах" ранены при детонации связных устройств

Израильским военным удалось взломать портативные рации, которыми пользуются члены милиции "Хезболлах", и вызвать их детонацию, что привело к ранению десятков бойцов.

Израильским военным удалось взломать портативные рации, которыми пользуются члены милиции "Хезболлах", и вызвать их детонацию, что привело к ранению десятков бойцов.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

В службе безопасности Ливана отметили, что в южном пригороде Бейрута, где расположены штабные офисы "Хезболлах", в больницы доставлены десятки пострадавших при взрывах портативных раций.

Пока нет точных данных о раненых в других частях Ливана, в частности, в пограничных районах, откуда боевики совершают операции против Израиля.