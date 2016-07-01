Более 30 боевиков движения "Талибан" уничтожены на востоке Афганистана

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 33 боевика движения "Талибан" были уничтожены силами безопасности в результате столкновения, произошедшего накануне в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель службы безопасности.

По его словам, боевики предприняли попытку захватить стратегически важный район провинции Нангархар и расширить свое влияние в городе Джелалабад (административный центр провинции).

Более 50 боевиков получили ранения.