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    Более 30 боевиков движения "Талибан" уничтожены на востоке Афганистана

    Более 50 боевиков получили ранения

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 33 боевика движения "Талибан" были уничтожены силами безопасности в результате столкновения, произошедшего  накануне в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель службы безопасности.

    По его словам, боевики предприняли попытку захватить стратегически важный район провинции Нангархар и расширить свое влияние в городе Джелалабад (административный центр провинции).

    Более 50 боевиков получили ранения.

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