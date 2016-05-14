Смертник устроил теракт возле учебного центра афганской полиции, четверо погибших, десятки раненых - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ При взрыве рядом с тренировочным центром полиции на юге Афганистана погибли как минимум четыре человека, более десяти получили ранения, сообщает Report со ссылкой на агентство Khaama Press.

По данным источника, террорист-смертник привел в действие установленное в машине самодельное взрывное устройство.

***11:10



Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Боевик-смертник устроил взрыв возле центра подготовки полицейских, расположенного неподалеку от города Лашкаргах - центра провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По словам представителя губернатора провинции, самоубийца привел в действие взрывное устройство около 9:00 по местному времени.

По сообщениям СМИ, ранения получили восемь курсантов. Официальных данных о числе пострадавших нет.

Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".