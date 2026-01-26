Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Другие страны
    • 26 января, 2026
    • 19:12
    Словакия выступила против решения ЕС об отказе от российского газа

    Словакия проголосовала против принятия регламента Европейского союза по поэтапному отказу от импорта российского газа.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Словакии в соцсети Х.

    "Словакия проголосовала против регламента ЕС REPowerEU о поэтапном отказе от импорта российского газа. На заседании Совета ЕС по общим делам в Брюсселе государственный секретарь Марек Эшток проголосовал против принятия регламента от имени Словакии и высказал принципиальные возражения страны", - говорится в сообщении.

    Ведомство также приводит слова министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара о том, что Братислава не может согласиться с решениями, которые не учитывают реальные возможности и конкретные обстоятельства отдельных государств-членов. По его словам, такие решения не обеспечивают справедливый, реалистичный и социально устойчивый переход для всех стран ЕС.

    В связи с этим Словакия намерена обратиться в Суд Европейского союза и инициировать процедуру, направленную на отмену регламента.

    Отметим, что сегодня 27 государств-членов ЕС официально приняли регламент о постепенном прекращении импорта из РФ сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2027 года.

    Slovakiya Rusiya qazından imtina ilə bağlı Aİ-nin qərarına qarşı çıxıb

