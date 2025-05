Скончался посол Турции в Мальте Эрдениз Шен.

Как сообщает Report, об этом написал в соцсети X министр иностранных дел и туризма Мальты Иан Борг.

Министр подчеркнул, что глубоко опечален кончиной турецкого посла.

"Его дипломатическая деятельность и служение своей стране будут вспоминаться с уважением", - написал Борг.

Глава МИД выразил соболезнования семье дипломата, его коллегам, посольству Турции в Мальте и турецкому народу.