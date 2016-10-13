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    Скончался король Таиланда

    В последние несколько лет монарх большую часть времени проводил в больнице

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Таиланде на 89-м году жизни скончался король Пхумипон Адульядет.

    Как cообщает Report со ссылкой на  Reuters, об этом заявили  в окружении королевской семьи.

    В последние несколько лет монарх большую часть времени проводил в больнице. На прошлой неделе его дочь - принцесса Чулабхорн - в эфире национального телеканала рассказала о слабом здоровье отца и приняла участие в буддийской молитве о выздоровлении больных.

    Пхумипон Адульядет (также известен как Рама IX) находился на троне с 9 июня 1946 года.

    Несмотря на то, что король в Таиланде практически не обладает властными полномочиями, он очень высоко почитается в стране.

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