Ситуация в сирийской Восточной Гуте вызывает озабоченность ООН

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Ситуация в Восточной Гуте в Сирии вызывает особую озабоченность, около 400 человек нуждаются в срочной медицинской эвакуации, однако разрешений пока нет.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам помощник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

Почти половина из этих 400 – дети. При этом, по данным организации, число голодающих детей увеличивается.

"Нам нужна еще гуманитарная эвакуация. Четыреста человек находятся в больницах, в подвалах в городах в Восточной Гуте. Это голодающие дети, а также тяжелораненые мирные граждане – дети, женщины и мужчины", - сказал Я.Эгеланн.

По его словам, специалисты ООН провели подготовку, просчитали маршруты, и ситуация может измениться буквально завтра, если будет получено разрешение на вывоз больных. Несколько человек уже погибли из-за невозможности получить необходимую помощь, еще 29 человек могут умереть без срочной эвакуации, добавил дипломат.