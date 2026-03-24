Силяновская-Давкова: Вступление в ЕС - стратегическая цель Северной Македонии
- 24 марта, 2026
- 18:00
Вступление в Евросоюз остается стратегической целью Северной Македонии.
Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявила президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова.
Она отметила, что копенгагенские критерии имеют для них основополагающее значение в стремлении к полному приведению функциональной демократической системы страны в соответствие с европейскими стандартами:
"Процесс интеграции в ЕС должен основываться прежде всего на достижениях, реформах и выполнении установленных европейских критериев и не должен быть обременен двусторонними историческими, культурными, языковыми или идентификационными вопросами. Мы ожидаем, что ко всем странам-кандидатам будут применяться одинаковые критерии, без двойных стандартов".
