Швейцария выплатит по $56 тыс. семьям жертв пожара на горнолыжном курорте

Швейцария выплатит единовременную компенсацию в размере по 50 тыс. швейцарских франков ($56 тыс.) тяжело пострадавшим, а также семьям погибших в результате пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

В нем говорится о том, что для обеспечения необходимой поддержки в скором времени новый федеральный закон будет обсужден парламентом во время весенней сессии и принят в срочном порядке.

Кроме того, правительство намерено созвать круглый стол для оказания поддержки пострадавшим в разработке внесудебных соглашений.

Отметим, что при пожаре в новогоднюю ночь погиб 41 человек, пострадали свыше 100.