Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Швейцария выплатит по $56 тыс. семьям жертв пожара на горнолыжном курорте

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 17:55
    Швейцария выплатит по $56 тыс. семьям жертв пожара на горнолыжном курорте

    Швейцария выплатит единовременную компенсацию в размере по 50 тыс. швейцарских франков ($56 тыс.) тяжело пострадавшим, а также семьям погибших в результате пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

    В нем говорится о том, что для обеспечения необходимой поддержки в скором времени новый федеральный закон будет обсужден парламентом во время весенней сессии и принят в срочном порядке.

    Кроме того, правительство намерено созвать круглый стол для оказания поддержки пострадавшим в разработке внесудебных соглашений.

    Отметим, что при пожаре в новогоднюю ночь погиб 41 человек, пострадали свыше 100.

    Швейцария компенсация горнолыжный курорт пожар в Кран-Монтане

    Последние новости

    18:40
    Фото

    В Киноцентре Низами состоялась премьера документального фильма о Ходжалинском геноциде

    Внутренняя политика
    18:39
    Фото

    Посольство Литвы почтило память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    18:36

    FA оштрафовала "Челси" и "Вест Хэм" за потасовку на матче АПЛ

    Футбол
    18:22

    Азербайджан возобновил импорт грузовых автомобилей из Словакии

    Бизнес
    18:15
    Фото

    Первый резидент-посол Сомали вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

    Внешняя политика
    18:13
    Фото

    Народные артисты и художники Азербайджана получили Почетные дипломы Минкультуры

    Kультурная политика
    18:11

    Виктор Майко: Азербайджан - стратегический партнер Украины в энергетике

    В регионе
    18:03
    Фото

    Азербайджан отправил в Армению 4 500 тонн дизельного топлива по железной дороге

    Инфраструктура
    17:55

    Швейцария выплатит по $56 тыс. семьям жертв пожара на горнолыжном курорте

    Другие страны
    Лента новостей