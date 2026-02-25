Швейцария выплатит по $56 тыс. семьям жертв пожара на горнолыжном курорте
Другие страны
- 25 февраля, 2026
- 17:55
Швейцария выплатит единовременную компенсацию в размере по 50 тыс. швейцарских франков ($56 тыс.) тяжело пострадавшим, а также семьям погибших в результате пожара в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.
В нем говорится о том, что для обеспечения необходимой поддержки в скором времени новый федеральный закон будет обсужден парламентом во время весенней сессии и принят в срочном порядке.
Кроме того, правительство намерено созвать круглый стол для оказания поддержки пострадавшим в разработке внесудебных соглашений.
Отметим, что при пожаре в новогоднюю ночь погиб 41 человек, пострадали свыше 100.
Последние новости
18:40
Фото
В Киноцентре Низами состоялась премьера документального фильма о Ходжалинском геноцидеВнутренняя политика
18:39
Фото
Посольство Литвы почтило память жертв Ходжалинского геноцидаВнутренняя политика
18:36
FA оштрафовала "Челси" и "Вест Хэм" за потасовку на матче АПЛФутбол
18:22
Азербайджан возобновил импорт грузовых автомобилей из СловакииБизнес
18:15
Фото
Первый резидент-посол Сомали вручил копии верительных грамот Джейхуну БайрамовуВнешняя политика
18:13
Фото
Народные артисты и художники Азербайджана получили Почетные дипломы МинкультурыKультурная политика
18:11
Виктор Майко: Азербайджан - стратегический партнер Украины в энергетикеВ регионе
18:03
Фото
Азербайджан отправил в Армению 4 500 тонн дизельного топлива по железной дорогеИнфраструктура
17:55