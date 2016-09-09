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    Северная Корея признала факт ядерного испытания

    Об этом говорится в заявлении Института ядерного оружия, распространенном агентством ЦТАК

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ КНДР официально признала, что провела  9 сентября ядерное испытание. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Института ядерного оружия, распространенном агентством ЦТАК.

    Отмечается, что целью испытания было получение данных о параметрах боевого применения стандартизованной ядерной боеголовки, которую предполагается устанавливать на стратегические баллистические ракеты.

    Ранее появились сообщения о том, что сейсмическое событие магнитудой 5,3 произошло в КНДР в районе полигона для испытания ядерного оружия.

    По данным Геологической службы США, эпицентр зафиксированного сейсмологами землетрясения располагается рядом с населенным пунктом, расположенным в 20 км от ядерного полигона Пангири.

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