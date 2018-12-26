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    Северная и Южная Корея провели церемонию соединения железных дорог

    Для участия в церемонии в КНДР прибыл поезд со 100 южнокорейскими участниками
    © Asia Times

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Символическая церемония открытия совместного проекта Южной Кореи и КНДР по модернизации и воссоединению автомобильных и железных дорог прошла на северокорейской железнодорожной станции Пханмун.

    Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, представители двух стран подписали шпалу и открыли указатель на станции.

    Для участия в церемонии туда прибыл поезд со 100 южнокорейскими участниками, среди которых были министр транспорта Ким Хен Ми, министр объединения Чо Мен Гюн, и другие чиновники. Делегацию КНДР представляли заместитель министра железных дорог Ким Юн Хек и председатель комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон. В мероприятии приняли участие представители ООН, России, Китая и Монголии.

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