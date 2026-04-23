Серия фильмов Премии Заида, в том числе о мирном процессе между Баку и Ереваном, получила 2 награды

Серия фильмов "Сердцебиение человечества" (Heartbeat of Humanity) Премии Заида за человеческое братство получила сразу две престижные награды - Webby Award и Webby People's Voice Award, в категории документального кино.

Как передает Report, серия фильмов одержала победу на 30-й ежегодной премии Webby Awards, являющейся одной из ведущих международных наград, отмечающих выдающиеся достижения в интернете.

Издание New York Times ранее назвало эту премию "высшей наградой интернета", а в профессиональной среде она широко известна как "Оскар интернета" благодаря своему глобальному престижу и признанию лучших проектов в сфере веб-сайтов, приложений и социальных медиа.

Серия фильмов Heartbeat of Humanity рассказывает о гуманитарной деятельности лауреатов премии Заида 2025 и 2026. В их числе фильмы о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, премьер-министре Барбадоса Мии Моттли, продовольственной гуманитарной организации World Central Kitchen, подростоке-изобретателе Хемана Бекеле, палестинской организации Taawon и афганской активистке в области образования девочек Зарки Яфтали.

Награда Webby Award, которыми была удостоена серия фильмов, присуждается Международной академией цифровых искусств и наук, состоящей из жюри, в которое входит более 3 тыс. экспертов отрасли, а премия Webby People's Voice Award определяется по итогам открытого голосования, в котором приняли участие более 4 млн человек по всему миру.

Проект был выбран среди более чем 13 тысяч заявок и вошел в число пяти финалистов в категории документального кино. В разные годы в этой категории побеждали такие крупные медиа и платформы как National Geographic, Netflix, The Washington Post и Business Insider.

"Это глобальное признание является важной данью гуманитарной миссии Премии, которая стала международной платформой для чествования вдохновляющих примеров, продвигающих ценности человеческого братства по всему миру", - заявил генеральный секретарь Премии Заида Мохамед Абдельсалам, комментируя победу на премии Webby.

Он добавил, что достижение на Webby дополнительно укрепляет позицию Премии Заида как ведущей глобальной платформы, которая повышает осведомленность о ценностях солидарности.

В свою очередь, генеральный директор креативной группы People Тим Эллиотт, фильмы которой освещают гуманитарную деятельность лауреатов Премии Заида, заявил, что победа на премии Webby Awards является невероятно значимой.

"Эти награды демонстрируют как признание индустрии, так и подлинную связь с аудиторией по всему миру", - сказал он.

Отметим, что церемония вручения 30-й ежегодной премии Webby Awards состоится в Нью-Йорке 11 мая 2026 года.

Премия Webby Awards, основанная в 1996 году, вручается Международной академией цифровых искусств и наук.