Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Французские саперы взорвали подозрительный сверток на автодороге рядом с Ниццей, где проводилась операция по разминированию, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Операция по разминированию проходила у грузовика на автодороге недалеко от Ниццы. Грузовик был припаркован в 100 метрах от квартиры, где проходит обыск. Кому принадлежит квартира, не уточняется. Два здания были эвакуированы.

По данным издания, на месте работают криминалисты.