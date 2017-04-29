Саммит глав государств Евросоюза одобрил указания по ведению переговоров с Великобританией о ее выходе из ЕС

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Саммит глав 27 государств Евросоюза одобрил указания по ведению переговоров с Великобританией о ее выходе из ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

"Указания утверждены единогласно. Твердый и справедливый политический мандат 27 стран ЕС для переговоров по Brexit готов", - сообщил он.

Таким образом 27 европейских лидеров предоставили "серьезный и справедливый политический мандат" для переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза, добавил политик.

Саммит ЕС исключил возможность любых сепаратных переговоров европейских стран с Лондоном об отношениях после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), говорится в принятой в субботу на саммите ЕС стратегии по переговорам с Великобританией, передает ТАСС.

Согласно решению, чтобы не подрывать позиции Евросоюза, не будет никаких сепаратных переговоров между отдельными странами - членами (ЕС) и Великобританией по вопросам выхода из Евросоюза.

Согласно тексту документа, Великобритания после выхода из состава ЕС сможет остаться частью единого европейского рынка, но лишь при условии выполнения всех без исключения существующих норм.