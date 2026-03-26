Саид Кузечи: Суда Южной Кореи могут пройти через Ормузский пролив лишь при координации с Ираном

Посол Ирана в Южной Корее Саид Кузечи заявил, что южнокорейские суда могут проходить через Ормузский пролив только при предварительной координации с Тегераном.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, об этом посол заявил на пресс-конференции.

По словам дипломата, Иран рассматривает Южную Корею как страну, не являющуюся противником Тегераном.

"С судами проблем нет. Но для их прохода необходима координация, предварительные консультации с иранскими военными и правительством", - отметил он.

Отметим, что 26 южнокорейских судов с примерно 180 членами экипажа остаются в зоне судоходства, фактически заблокированной Ираном после атак со стороны США и Израиля.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.