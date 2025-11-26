Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Румыния ввела уголовную ответственность за нарушение антироссийских санкций

    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 19:10
    Палата депутатов (нижняя палата парламента) Румынии одобрила подавляющим большинством голосов поправки к постановлению правительства о международных санкциях, согласно которым нарушение рестрикций, включая антироссийские, становится правонарушением.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Румынии.

    "Законопроект предусматривает, что нарушение или уклонение от международных санкций, в том числе против РФ, становится тяжким правонарушением, находящимся в компетенции Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT). Кроме того, закон проясняет механизмы взаимодействия и координации между органами власти, участвующими в применении санкций, и устанавливает уголовную ответственность для физических и юридических лиц, поддерживающих организации, которые находятся под санкциями", - отметили в ведомстве.

    Приняв поправки, Румыния включила в национальное законодательство директиву ЕС об уголовной ответственности за обход и нарушение европейских санкций, сообщили в МИД.

    Rumıniya anti-Rusiya sanksiyalarının pozulmasına görə cinayət məsuliyyəti tətbiq edib
    Romania introduces criminal liability for violating anti-Russian sanctions

