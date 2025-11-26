Румыния ввела уголовную ответственность за нарушение антироссийских санкций

Палата депутатов (нижняя палата парламента) Румынии одобрила подавляющим большинством голосов поправки к постановлению правительства о международных санкциях, согласно которым нарушение рестрикций, включая антироссийские, становится правонарушением.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Румынии.

"Законопроект предусматривает, что нарушение или уклонение от международных санкций, в том числе против РФ, становится тяжким правонарушением, находящимся в компетенции Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT). Кроме того, закон проясняет механизмы взаимодействия и координации между органами власти, участвующими в применении санкций, и устанавливает уголовную ответственность для физических и юридических лиц, поддерживающих организации, которые находятся под санкциями", - отметили в ведомстве.

Приняв поправки, Румыния включила в национальное законодательство директиву ЕС об уголовной ответственности за обход и нарушение европейских санкций, сообщили в МИД.