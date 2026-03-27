Рубио заявил о необходимости диалога США и России на фоне визита делегации Госдумы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о важности поддержания диалога между США и Россией в связи с визитом в Вашингтон делегации Госдумы.

Как передает Report, об этом он сказал по итогам встречи глав МИД стран G7 во Франции.

"Россия по-прежнему является мощной ядерной державой, а ядерным державам важно поддерживать взаимодействие", - подчеркнул Рубио.

По его словам, визит российской делегации был запланирован заранее, а въезд в США получили только депутаты, которым было выдано соответствующее разрешение.

"Я не считаю это значительной уступкой", - отметил госсекретарь США.