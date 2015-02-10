Россия не выдаст Януковича Украине

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Российская сторона не выдаст Украине бывшего президента этой страны Виктора Януковича. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил сегодня генеральный прокурор России Юрий Чайка.

"Мы обязательно ответим на запрос наших коллег из Генпрокуратуры Украины. Ответ будет отрицательный, поскольку усматриваем в уголовном преследовании этих лиц политические мотивы", - заявил Чайка.

Он напомнил, что российское законодательство и международно-правовые документы предписывают не выдавать зарубежным странам лиц, уголовное преследование которых носит политический характер. "В своих действиях мы также будем исходить из нашего национального законодательства и норм международного права", - отметил генпрокурор России.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины начала процедуру подготовки документов по экстрадиции В. Януковича, экс-премьера Николая Азарова и бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова.