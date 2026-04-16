Число жертв ночного удара по Одессе увеличилось до девяти - ОБНОВЛЕНО

Количество погибших в Одессе в результате ночной российской атаки возросло до девяти человек, еще 23 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.

"К сожалению, по результатам ночных обстрелов в Одессе подтверждена гибель 9 человек, еще 23 человека пострадали. Информация уточняется", – написал Кипер.

Также сообщается, что российские войска атаковали город Мерефа в Харьковской области с помощью беспилотников.

Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в результате удара погибла женщина, ее возраст уточняется. Еще шесть человек получили ранения.

Российские войска атаковали Киевскую, Одесскую и Днепропетровскую области Украины, в результате чего в общей сложности 14 человек погибли, еще 100 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили главы областных военных администраций (ОВА).

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, в свою очередь, сообщила, что в Киеве в результате ночного ракетного удара погибли четыре человека, еще 54 человек получил ранения.

По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате российских ударов погибли семь человек, по меньшей мере 12 получили ранения.

В Днепропетровской области погибли три человека, еще 34 человека получили ранения.