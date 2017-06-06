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    Российский Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой

    Инцидент произошел сегодня утром

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Российский истребитель Су-27 перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили  в минобороны России.

    Инцидент произошел  сегодня утром.

    "Экипаж российского Су-27, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик В-52 и осуществлял сопровождение", - уточнили в министерстве обороны РФ.

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