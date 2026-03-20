    Российский БПЛА повредил два иностранных торговых судна в порту Одессы

    • 20 марта, 2026
    Два коммерческих судна, ходящих под иностранными флагами, получили повреждения в порту Одессы на юге Украины вследствие удара российского БПЛА.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил глава региона Олег Кипер.

    Согласно его заявлению, гражданские торговые суда, зарегистрированные под флагами Палау и Барбадоса, стояли на якорной стоянке и были загружены зерновыми грузами. Вследствие нанесенного удара двое человек получили ранения.

    Помимо этого, в результате ночной атаки были повреждены зернохранилища и административные строения на территории порта.

    Российско-украинский конфликт Коммерческое судно Атака дронов Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Порт Одессы
    Rusiya PUA-sı Odessa limanında iki xarici ticarət gəmisini zədələyib
    Из Ирана в Азербайджан по сей день эвакуированы более 2 тыс. граждан 75 стран

    В Нефтчале автомобиль опрокинулся в канал, погибли два брата

    Израиль атаковал военные объекты на юге Сирии

    Азербайджан и NB8 обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Китая почти в 4 раза

    МВД: В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 46 преступлений

    ВС России атаковали Сумскую область Украины: есть погибшие и пострадавшие

    Число пострадавших при пожаре на заводе в Южной Корее увеличилось до 50 человек - ОБНОВЛЕНО

