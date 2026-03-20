Российский БПЛА повредил два иностранных торговых судна в порту Одессы
Другие страны
- 20 марта, 2026
- 10:54
Два коммерческих судна, ходящих под иностранными флагами, получили повреждения в порту Одессы на юге Украины вследствие удара российского БПЛА.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил глава региона Олег Кипер.
Согласно его заявлению, гражданские торговые суда, зарегистрированные под флагами Палау и Барбадоса, стояли на якорной стоянке и были загружены зерновыми грузами. Вследствие нанесенного удара двое человек получили ранения.
Помимо этого, в результате ночной атаки были повреждены зернохранилища и административные строения на территории порта.
