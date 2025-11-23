Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Российские войска нанесли удары по Днепропетровской области Украины, есть погибшие и пострадавшие

    • 23 ноября, 2025
    • 23:18
    Российские войска нанесли удары по Днепропетровской области Украины, есть погибшие и пострадавшие

    В Марганце Днепропетровской области Украины в результате удара российских войск погибли два человека, ещё пятеро получили ранения в Никопольском районе.

    Как передает Report, об этом сообщает в.и.о. председателя Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко в социальных сетях.

    По его данным, в Марганце в результате одного из ударов погибли 42-летняя женщина и 39-летний мужчина. В Никопольском районе пострадали пятеро человек: 59-летний мужчина и женщины 21, 48, 52 и 69 лет. Состояние последней врачи оценивают как тяжёлое.

    Кроме того, в населённых пунктах Украины произошло несколько возгораний, изуродованы почти десяток автозаправок. Повреждены инфраструктура, два пятиэтажных дома, частный дом, магазин, гараж, а также машины, хозяйственные постройки и газопровод.

    Гайваненко добавил, что в Днепре увеличилось количество пострадавших в результате ночной атаки - на данный момент их 16 человек.

