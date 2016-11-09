Республиканцы получили большинство в Палате представителей США

Аризона. 9 ноября. REPORT.AZ/ Представители Республиканской партии получили большинство в Палате представителей США. Как сообщает корреспондент Report, по результатам прошедших в США выборов республиканцы уже получат 220 мест в Палате представителей, представители демократической партии – 159 мест.

Отметим, чтобы получить большинство в Палате представителей США партии необходимо занять 218 мест.

На данный момент республиканцы также лидируют за большинство в Сенате США. Они уже заняли 48 мест, а демократы – 47. Для большинства в Сенате партии необходимо занять по меньшей мере 51 место.