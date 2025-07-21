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Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня

Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона (19%) и премьер-министра Франсуа Байру (18%) стал самым низким за всю историю Пятой республики.
Другие страны
21 июля 2025 г. 05:19
Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона (19%) и премьер-министра Франсуа Байру (18%) стал самым низким за всю историю Пятой республики.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса Ifop для Journal du Dimanche.

Совокупный показатель дуэта составил 37 баллов — ниже, чем у Франсуа Олланда и Мануэля Вальса (51 балл) в 2014 году. Среди избирателей Макрона поддержка упала до 49%, потеряв 12 пунктов с 2022 года.

"Макрон вошел в историю как первый президент, чей рейтинг опустился ниже 20%. Даже в пик кризиса «желтых жилетов» он составлял 23%", - отмечают авторы исследования.

82% респондентов недовольны Байру, 50% — «крайне недовольны». Резкому падению способствовал законопроект о бюджете-2026, который граждане сочли социально несправедливым.

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