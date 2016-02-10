​Референдум о поправках в конституцию в Таджикистане пройдет 22 мая

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Таджикистане объявили дату референдума о поправках в конституцию страны, которые позволят президенту неограниченно переизбираться, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Решение о проведении референдума 22 мая было принято единогласно нижней палатой парламента.

По словам спикера парламента Шукурджлона Зухурова, в бюллетене будет лишь один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения, вносимые в Конституцию страны?".