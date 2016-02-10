 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Референдум о поправках в конституцию в Таджикистане пройдет 22 мая

    В Таджикистане объявили дату референдума о поправках в конституцию страны, которые позволят президенту неограниченно переизбираться

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Таджикистане объявили дату референдума о поправках в конституцию страны, которые позволят президенту неограниченно переизбираться, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Решение о проведении референдума 22 мая было принято единогласно нижней палатой парламента.

    По словам спикера парламента Шукурджлона Зухурова, в бюллетене будет лишь один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения, вносимые в Конституцию страны?".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi