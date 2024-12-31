Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 31 декабря успешно вывела на орбиту партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 31 декабря успешно вывела на орбиту партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщает со ссылкой на публикации компании-разработчика SpaceX в соцсети.

"Вывод 21 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 00:39 по времени Восточного побережья США. Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 16-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.