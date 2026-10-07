Радев: Болгария планирует приобрести пять дополнительных систем ПВО IRIS-T

Болгария планирует приобрести пять дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.

Как передает Report cо ссылкой на болгарские медиа, об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев перед заседанием Консультативного совета по вопросам нацбезопасности (NSAC), созванного в связи с атаками дронов на торговые суда в Черном море.

Он напомнил об участии Болгарии в инициативе "Европейский воздушный щит", отметив, что на сегодняшний день подписан контракт на одну зенитную ракетную систему IRIS-T. С целью приобретения дополнительных систем ПВО правительство страны уже рассматривает проект инвестиционных расходов.

"Я надеюсь, что соглашение будет заключено в течение нескольких недель", – сказал он, подчеркнув, что цель заключается в обеспечении защиты территории Болгарии и вклад страны в общий оборонный потенциал НАТО.

В настоящее время подготовлен и отправлен запрос на информацию в ведущие мировые компании, а также начата процедура приобретения необходимых средств.