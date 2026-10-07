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    Радев: Болгария планирует приобрести пять дополнительных систем ПВО IRIS-T

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 12:52
    Радев: Болгария планирует приобрести пять дополнительных систем ПВО IRIS-T

    Болгария планирует приобрести пять дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T.

    Как передает Report cо ссылкой на болгарские медиа, об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев перед заседанием Консультативного совета по вопросам нацбезопасности (NSAC), созванного в связи с атаками дронов на торговые суда в Черном море.

    Он напомнил об участии Болгарии в инициативе "Европейский воздушный щит", отметив, что на сегодняшний день подписан контракт на одну зенитную ракетную систему IRIS-T. С целью приобретения дополнительных систем ПВО правительство страны уже рассматривает проект инвестиционных расходов.

    "Я надеюсь, что соглашение будет заключено в течение нескольких недель", – сказал он, подчеркнув, что цель заключается в обеспечении защиты территории Болгарии и вклад страны в общий оборонный потенциал НАТО.

    В настоящее время подготовлен и отправлен запрос на информацию в ведущие мировые компании, а также начата процедура приобретения необходимых средств.

    Румен Радев Надводные дроны ПВО IRIS-T Болгария
    MiniBoss
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