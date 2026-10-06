У берегов Болгарии два судна подверглись атаке, Румен Радев созывает совещание

В исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море дроны атаковали два торговых судна. В связи с инцидентом премьер-министр страны Румен Радев созывает экстренное совещание.

Как передает Report, об этом сообщают болгарские медиа.

В нем примут участие представители министерств обороны, внутренних дел, транспорта, окружающей среды и водных ресурсов, президентской администрации и служб безопасности.

Сообщается, что целями атак стали два торговых судна – ALFA WATAN под флагом Того и ABLE под флагом Палау. Судно ALFA WATAN получило критические структурные повреждения и затонуло к востоку от побережья Болгарии. Пока нет официальной информации о судьбе экипажа. Проводится поисково-спасательная операция.

На борту моторного судна ABLE в результате атаки вспыхнул пожар. Весь экипаж в составе 18 человек был успешно эвакуирован на болгарский паром DIOSCURIA. Среди спасенных были раненые, которым оказали первую помощь на борту парома.