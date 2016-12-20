Жертвами наводнений в Испании стали пять человек

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв наводнений на востоке и юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось об одном погибшем в Мурсии. 40-летний мужчина в муниципалитете Лос-Алькасерес (Мурсия) был унесен течением в бассейн, откуда он не смог выбраться. Движение транспорта в центре этого города полностью перекрыто из-за потоков воды.

Во вторник стало известно, что еще четыре человека погибли в Валенсии. Один не смог выбраться из автомобиля, еще троих унесло течением.

В последние несколько дней сильные проливные дожди привели к наводнениям в автономных сообществах Мурсия (юго-восток Испании) и Валенсия (восток страны), затоплены пляжи на Балеарских островах, сообщают местные СМИ.